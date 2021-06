Fallos más comunes detectados en tu vehículo al pasar la ITV

Los fallos más comunes en la ITV

Con respecto a la carrocería , el coste de solucionar determinados fallos suele ser elevado, por lo que los titulares del vehículo suelen llegar a la ITV sin corregirlos. No obstante, algunos defectos pueden llegar a afectar a la seguridad en la carretera.

En el caso de los neumáticos, es recomendable hacer la prueba de la moneda . Coloca un euro en la banda de rodadura y, si esta cubre la parte dorada, no hará falta cambiarlos. La banda de rodadura debe ser como mínimo más alta de 1,6 mm para circular con seguridad.

Por lo que se refiere a la matrícula , esta se debe leer con claridad, tanto en la parte delantera como trasera del vehículo. Si no coincide su número con el de la documentación, el problema es grave y debe solucionarse.

Sanciones por no pasar la ITV

La ITV puede ser favorable cuando no se encuentran defectos graves o leves a subsanar y, por lo tanto, el vehículo puede circular con normalidad.

Si la ITV es negativa, el vehículo no podrá salir del centro de inspección si no es por medio de una grúa que lo lleve directamente al taller. En caso contrario, las sanciones pueden llegar holgadamente a los 500 euros, ya que se considera que el vehículo no está en condiciones de seguridad para circular.