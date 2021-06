Freire, de la Asociación de Marcas de Bicicletas: “Todas las empresas y tiendas buscan mecánicos de bicicletas”

R: El primer dato a tener en cuenta es que tanto el peatón como el ciclista son los dos únicos medios de transporte que son saludables tanto para la sociedad como para quienes los practican. Por otra parte, nosotros defendemos que quien quiera use medidas de protección. Nos parece genial y promovemos que se use el casco. Lo que sí que desincentiva el uso de la bicicleta es la obligación a llevar casco, el llevar un reflectante... Es un tipo de medidas que no se hacen en ningún país europeo, donde el debate de la obligatoriedad del casco, la matriculación el seguro, está totalmente superado. El casco es una herramienta estupenda para protección si hay una caída lateral o en un incidente leve, pero no es un casco integral y no protege de una colisión. Lo que hay que promover es el uso de la bicicleta porque cuanta más gente va en bici, más seguro es ir en bicicleta, es lo que los expertos llaman “seguridad en número”. En los países con mayor uso de la bicicleta, el riesgo de sufrir un accidente por kilómetro recorrido es menor. Así que cualquier medida que desincentive el uso de la bici lo que hace es poner en peligro, paradójicamente, al usuario de la bicicleta. Por eso hay unanimidad en el sector -asociaciones, empresas, usuarios...- y también en el resto de Europa, donde esto no es ya un debate.