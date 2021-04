Furgonetas medias, el arma “francesa” para el definitivo desarrollo del hidrógeno en automoción

Las piezas del incierto inicio del desarrollo de la tecnología del hidrógeno en el sector automotriz van encajando lentamente. Y está claro que las furgonetas medias y las flotas de estos vehículos van a tener un importante protagonismo en ese impulso aún incipiente. Así lo indican los últimos anuncios sobre todo de las marcas francesas, que no quieren perder la oportunidad de “asaltar” esta nueva tendencia tecnológica de la movilidad del futuro.

La combinación sería tomar la batería reducida de las versiones enchufables -que les proporcionan unos 50 km de autonomía eléctrica oficial WLTP- y situarla debajo del habitáculo de los pasajeros de la plataforma de las versiones 100% eléctricas. De ese modo, aprovecharían el resto del hueco dejado por la batería de mayores dimensiones de las versiones eléctricas para instalar todos los elementos del hidrógeno: la célula de combustible, los tanques a presión del gas, etc. El sistema ha sido desarrollado en la central de Opel en Russelsheim en Alemania, planta donde es muy posible que se realice la fabricación de estos modelos.

“El rombo”, pionero

Hydrogen, que en su presentación a finales de 2019 presumía de sus 350 km de autonomía, lo que entonces supone casi el triple que la de su hermana 100% eléctrica sólo a baterías. Pero también anuncia igualdad en cuanto a espacio en la zona de carga que, con hasta 20 metros cúbicos, no se vería afectada por los depósitos de hidrógeno (sí la carga útil, que se queda en 1.200 kilos -200 menos- debido al peso suplementario del sistema de la célula de combustible y los depósitos).

¿Por qué “hidrogenerar” furgonetas?

Pero además de la posibilidad de crear una nuevo área de negocio de una forma relativamente sencilla y entrar en un nuevo desarrollo de futuro, los fabricantes franceses están impulsados por una necesidad: no perder un negocio en los que son los dominadores y que les otorga pingües beneficios. Ya en 2019 la suma de la cuota del mercado de furgonetas de Peugeot, Citroën y Fiat, otra de las marcas de Stellantis, suponía el 34% del mercado europeo, según datos ofrecidos por estos fabricantes.

Renault , por su parte, contaría con un 16% del mercado, mientras Ford tendría otro 16%, siendo los principales beneficiarios de este negocio en el Viejo Continente. Una tajada a la que no pueden renunciar y para la que han de dotarse de todas las opciones posibles.

Hyundai acaba de anunciar la fabricación de un transporte para pasajeros con hasta nueve plazas denominado Staria del que aún no ha facilitado datos sobre la o las tecnologías de tren de potencia que lo impulsarán. Pero tenga o no el Staria una versión de hidrógeno -tendrían mucho sentido las flotas de lanzaderas en rutas de transportes de personas en cortos y medios recorridos- lo que está claro es que Hyundai no va dejar de avanzar en una tecnología de la que también ha sido pionera.