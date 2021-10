Gates, Bezos y Branson, tras una “start up” que desarrolla una batería híbrida con más autonomía

Los magnates de Microsoft, Amazon y Virgin financian la empresa de reciente creación ONE (Our Next Energy) junto a BMW o Volta

Pretende aunar las ventajas de dos tipos de baterías "Aries" que le daría estabilidad y "Gemini" que aportaría hasta 1.125 km de rango

No tiene ni un año de vida, pero ya ha llamado la atención de varios de los mayores magnates tecnológicos de la actualidad. Se llama ONE (Our Next Energy), una empresa de reciente creación que acaba de “levantar” financiación para su proyecto de batería híbrida que podría suponer un gran avance aplicado a los automóviles eléctricos, alcanzando más de 1.125 kilómetros reales de autonomía. Por supuesto, ninguno de ellos ha estado con un ojo puesto en las actividades de ONE. Su inversión se ha realizado a través de una empresa conjunta de este trío de magnates y que se llama Breakthrough Energy Ventures. Esa empresa se dedica a apoyar proyectos relacionados con el clima.

Pero el apoyo económico a ONE no se limita a este trío de empresarios, sino que otras empresas de la importancia de BMW -a través de su empresa de inversiones BMW i Ventures-, Volta Energy Technologies -una compañía de baterías noruega-, Flex LTD o Assembly Ventures también han hecho sus aportaciones.

Pila dual

La idea parece sencilla: se trata de combinar dos baterías para el almacenaje de energía, que tienen dos características complementarias. La primera llamada “Aries” tendría unas virtudes químicas pensadas para resistir un gran número de recargas, mientras la segunda unidad denominada “Gemini” le dotaría de un mayor rango de kilometraje gracias a la mayor capacidad de almacenaje debida a la mayor densidad de sus células. El conjunto funcionaría como una especie de extensor de rango, en el que “Gemini” -que sería una especie de batería de baterías- surtiría de energía a “Aries”, la realmente encargada de hacer funcionar el sistema eléctrico del vehículo.

“Aries” usa la composición llamada LFP (litio y fosfatos de hierro) y su entrada en producción ya está fechada para finales del año que viene junto a un suministrador de Michigan. Las ventajas de esta composición química es que es muy estable, soportando miles de ciclos de carga y descarga. Pero aún más interesante es que resulta mucho más barata de producir que otros tipos más “avanzados” y además, no contiene minerales caros y difíciles de encontrar en la naturaleza como níquel o cobalto.

Por su parte, “Gemini” está aún en desarrollo y ONE no ha desvelado ninguna característica de su química. Sí sabemos que al igual que "Aries" se va a tratar de una batería “estructural”, es decir, que elimina la compartimentación de las células en módulos. Así, aprovecha el espacio de las “cajas” en las que ahora van insertadas las celdas para incrementar su número y, por tanto, ganar capacidad de almacenaje y más kilómetros de rango.

Pie a tierra