Los Grupos Hyundai y Volkswagen lideran el modelo de “compra” por suscripción en Europa

¿Por qué? Lo primero es que el cambio de la sociedad así lo está requiriendo. Y no se trata solo de un cambio de mentalidad desde la posesión al uso , de un gusto por experimentar las cosas y no tanto por su posesión. También la transformación económica y social, que nos está haciendo más “líquidos” : sabemos los ingresos que tenemos hoy, en qué barrio o en qué ciudad -incluso en qué país- vivimos hoy, pero sabemos mucho menos cuáles van a ser nuestras circunstancias mañana. Y la suscripción nos soluciona buena parte de esas expectativas y deseos, tal y como ya contamos en NIUS .

Pero no será la única de las marcas del Grupo, ya que por ejemplo Cupra hará algo similar con su primer modelo 100% eléctrico el Born , que será lanzado en breve. Es decir, su contrato será mensual con una tarifa que incluirá el coche y diversos servicios relacionados.

Pero no va a ser solo la marca “madre” Hyundai la que oferta este modo de pago por uso. También Genesis, su subsidiaria de lujo , acaba de anunciar que “venderá” sus coches bajo este modelo. De momento, ha dado pocas pistas de cómo serán sus contratos, que además variarán por mercados, pero sí que sus clientes tendrán “la tranquilidad de que podrán cancelar en cualquier momento” este tipo de alquiler de corto plazo y que aportará “flexibilidad y una experiencia de lujo a cada paso”. Para empezar dispondrán de un Asistente Personal Genesis para acompañarlos durante el proceso de contratación, pero también para concertar la entrega a domicilio de su vehículo.

El modelo suscripcional no se circunscribe al conjunto del coche. Cada vez más marcas lo van incluyendo a modo parcial gracias sobre todo a las actualizaciones en la nube (llamadas OTA's por el acrónimo inglés de Over The Air). Tesla fue pionera en incluir las actualizaciones en línea allá por 2012 con su Model S y marcas como Mercedes y Audi la están siguiendo. La marca norteamericana ofrece por ejemplo su “Conducción Autónoma Total”. Se trata de un programa informático que supuestamente en un futuro convertirá a sus modelos en coches 100% autónomos. Es posible adquirirlo hoy para dicho futuro por 7.500 euros.