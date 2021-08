Vehículos que arden y provocan incendios forestales: pros y contras de llevar extintor en el coche

" Ahora mismo los turismos no tienen obligatoriedad de llevar extintor ", explica Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. "Cualquier medio de seguridad complementaria es bienvenido, pero estos casos no son frecuentes. Es verdad que cuando ocurre se produce una tragedia pero, ¿con la adopción de esa medida podríamos evitarlo?. Pues habría que medir el coste y eficacia de la medida".

"Estos casos no son en absoluto excepcionales. Ha habido varios y varios importantes provocados por coches", cuenta Gabriel Muñoz, director-gerente de APTB (Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos). "Todo lo que sea prevenir cualquier circunstancia con incendio de por medio es bueno. No sobra nada y estaría muy bien (llevar un extintor). No me atrevo a pedir la obligatoriedad, pero que los vehículos lo llevasen sería positivo".