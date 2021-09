La industria del motor ya lo fía todo a 2022 ante el peor agosto en una década y la continua caída de ventas

Pero en donde en general todos los entes del sector están de acuerdo en señalar a un elemento principal en el descenso de ventas: la falta de microchips. El problema es que al faltar estos componentes el coche no se puede completar, no se envía y no llega o llega muy tarde a los concesionarios. Los parones en las fábricas son generalizados a todas las marcas y todos los países de forma que hay pocas unidades en los concesionarios y los vendedores muchas veces no se pueden comprometer a indicar una posible fecha de entrega. Además, cuando las entregas se producen, los tiempos de espera suelen verse prolongados. Esto hace que no se genere cartera de pedidos para los próximos meses.