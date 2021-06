José Rubio, director de LoJack “Hemos recuperado unos 125 millones en coches robados en España”

Respuesta: En realidad, la cifra es superior . Esos datos corresponden al Manual Estadístico de Criminalidad, en el que se recogen las denuncias por sustracción de vehículos en España. Pero fuera de esta tipología existen muchas otras de apropiaciones indebidas, en empresas de alquiler de no devolución de vehículos por ejemplo o de meros hurtos, que se producen cada día. Y no están recogidas, por lo que esa cifra se incrementa.

R: Que son muy buenos, que siempre van por delante. Ellos también aprenden, nos conocen y van modificando sus pautas de actuación. Por ejemplo, en los primeros años no llevaban a cabo una pauta que ahora sí siguen y que se ha convertido en un clásico: dejar “enfriar” un vehículo. Se trata de que cuando sustraen el vehículo, lo aparcan en una zona de poder adquisitivo medio alto donde no llame la atención y lo dejan ahí un par de días. Pasado un tiempo vuelven. Si se encuentran el coche aparcado, quiere decir que no lleva ningún sistema de localización. Entonces lo abren de nuevo y se lo llevan. Y si no está es que hemos llegado nosotros antes y lo hemos recuperado y devuelto a su propietario. Es una forma de evitar que el vehículo sea interceptado por la policía con el ladrón dentro o que sea llevado a una nave para despiezarlo, modificarlo o “duplicarlo” hablando de placas, y que sea encontrado dicho garaje. Así el riesgo para ellos es menor.