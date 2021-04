Doble maletero

Pero este coche es importante porque significa un cambio radical en la filosofía de electrificación de la marca y también de su orientación al cliente. Con la electrificación y este EV6, Kia da un paso más hacia un grupo de clientes de mayor poder adquisitivo. Busca elevar sus productos un escalón , aunque manteniendo diversas opciones de compra para poder conservar a la vez su posición actual como marca generalista. Para ello los coreanos han anunciado once nuevos modelos totalmente eléctricos hasta 2026 , de los que siete de ellos se montarán sobre la nueva plataforma y otros cuatro serán versiones eléctricas de modelos existentes.

La marca cuenta hasta ahora con dos vehículos eléctricos no específicamente diseñados para ese tipo de coches, el e-Niro y el Soul, además de las versiones híbridas enchufables de los Ceed Tourer, XCeed, Sorento y Niro. También su nombre es un cambio radical para la marca. Este EV6 es el primero que incluye nomenclatura con número, de forma que los próximos eléctricos basados en esa plataforma E-GMP

Irán adoptando los nombres EV1, EV2 etc según las diferentes carrocerías que vayan adoptando. Pero además, según afirma su presidente Ho Sung Song, este modelo “acelera la limpieza no sólo en el transporte, sino también en los productos, materiales y fabricación”. Y no son sólo palabras, sino que por ejemplo el textil de sus asientos puede estar fabricado con hasta 111 botellas de plásticos PET reciclados.