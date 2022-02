Lasa, director de EiT InnoEnergy: “España tiene una oportunidad histórica en la transición energética”

R: A nivel de innovación, de capacitación de las personas creo que no tenemos nada que envidiar a Europa en el sector de la energía ni de la movilidad. Tenemos grandes profesionales y grandes empresas y viendo otros proyectos en el continente, repito que no tenemos nada que envidiar. Nos falta un poco más de cultura empresarial colaborativa, de sistema, de inversores, si nos comparamos con otros sitios como Escandinavia donde es increíble la red que tienen en torno a la industria y los mecanismos que tienen para apoyarla. Pero creo que estamos en una posición muy buena y creo que en esto de la transición energética en España tiene una oportunidad industrial histórica única. Hasta ahora la economía se ha movido a través del petróleo pero a partir de ahora lo que va a marcar las diferencias van a ser las energías renovables y el tener acceso a energía limpia y barata va a ser una ventaja a nivel industrial tremenda. Estamos empezando a ver que muchísimos proyectos para la generación de hidrógeno verde (para muchos procesos industriales, movilidad a larga distancia, etc.) están empezando a venir a España porque tenemos unas condiciones envidiables tanto de radiación solar como disponibilidad de energía eólica etc. Y también unos de los mejores costes de producción junto a Suecia y Noruega que tienen mucha hidráulica. Son posiblemente los costes de producción más competitivos dentro de Europa y es una gran oportunidad para atraer industrias a España y reindustrializar nuestro país gracias a la energía abundante y barata.