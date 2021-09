La manta ignífuga que hubiera evitado el incendio de Ávila y que es ideal para sofocar el fuego en vehículos eléctricos

En la prueba se constató con cámaras termográficas cómo el fuego iniciado alcanzaba casi los 1.100 grados para reducirse a 120 grados al cabo de los pocos minutos de estar el coche confinado bajo la manta. Sin uso de agua, el fuego quedó contenido durante largo rato sin perjuicio visible para la manta. También se pudo comprobar cómo al retirarla se reinició el fuego casi inmediatamente debido al efecto conocido como “fuga térmica” por el efecto de las composiciones químicas. El producto noruego evita no solo la propagación del fuego, sino también las emisiones de humos tóxicos en gran medida. Además, de los 10.000 litros de agua que se calculan necesarios para controlar un incendio eléctrico, con la manta se pasa a solo 400 litros. Esto supone un enorme beneficio medioambiental, ya que se evita la filtración de agua altamente contaminada al subsuelo.

Y también hay por supuesto talleres y parkings no sólo privados, sino también públicos. En este último caso son llamativos los casos de supermercados y grandes superficies ". Llama también la atención el caso de las navieras, especialmente de los ferrys que transportan coches. “Ha habido interés tanto en Baleares como en las compañías que operan en el Estrecho de Gibraltar, ya que lógicamente transportan coches y es una solución ideal para ellas. Además, algunas están pensando incluso ofrecer recarga del vehículo durante la trayectoria, un momento también crítico. Hay bastante demanda y además está creciendo”, según nos comenta Enrique Chacón del Centro Zaragoza. Este instituto también piensa en un posible mercado entre las estaciones de servicio, que serán puntos de recarga.

Preguntamos si está en marcha la posibilidad de hacerlas obligatorias . “No tenemos constancia, pero está claro que son muy recomendables. Una vez compradas no necesitan mantenimiento ni suponen otros gastos y la tranquilidad que aportan en relación al coste, creemos que merece la pena. Además, siempre puede ser una ayuda y un complemento a cualquier otra acción por parte de los servicios de emergencia”.

En España de momento no se conoce ningún incendio en el que haya participado, pero sí “que ha intervenido en talleres. Los medios lógicamente cuentan los incendios grandes, pero no los pequeños sustos con calentamientos excesivos e incluso con emisión de humos que la mayoría de las veces no quedan en nada. Y ahí sí se ha usado en alguna ocasión”. En el caso de los eléctricos lo normal es que el inicio del fuego sea mucho más lento que en un incendio “normal” y que vayan existiendo estas señales que facilitan el uso de este elemento ignífugo de seguridad.