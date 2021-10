La mina de litio de Cáceres sería subterránea y crearía 200 puestos de trabajo directos más

Ayer se presentó un nuevo proyecto para la mina de litio de Cáceres. La empresa australiana que lo dirige reenfoca el desarrollo de la actividad para que la mina que antes se había proyectado al aire libre pase ahora a estar soterrada en su totalidad . Esto haría necesario el incremento de la plantilla, que elevaría el número de sus puestos directos hasta los 710 en la misma, desde los aproximadamente 500 estipulados en el proyecto anterior, es decir 200 más. “En actuaciones similares en España, hasta el 80% de la fuerza laboral es local”, refiriéndose al ejemplo de MATSA. “Nuestros números no son especulación, sino que están basados en realidades, sobre proyectos existentes y nuestros informes han sido varias veces revisados”.

Son novedades muy destacadas, pero no las únicas ya que se incrementaría el nivel de inversión hasta los 455 millones de euros, de los que 355 corresponderían a la parte industrial posterior a la extracción. De este proyecto industrial se obtendría no solo hidróxido de litio, sino también carbonato de litio, siendo el único proyecto europeo con la capacidad para hacerlo. Esto quiere decir que la importancia que adquiere es enorme. A nivel práctico, Infinity Lithium, ha establecido para la realización de su proyecto un precio inicial de 17.000 dólares la tonelada (unos 14.600 euros). Teniendo en cuenta que se espera obtener 20.000 toneladas al año, supondría 6.664 millones de euros al año. Pero David Valls ya avisó de que hay “consumidores finales, es decir, fabricantes de baterías y de vehículos, que están pagando más hoy día”. La cercanía de las fábricas a la materia prima es esencial en la reducción de costes para estos fabricantes, pero Valls añadió una importante clave “nosotros tenemos los expertos que son capaces de refinar el litio y obtener el hidróxido y carbonato, un conocimiento que no hay en Europa y que se quedaría aquí en Extremadura”. El Grupo Volkswagen acaba de anunciar que hará pública la ubicación de su fábrica de baterías a principios del año próximo, habiendo ya inicialmente señalado a España como una de sus posibilidades más fiables. Pero también otros grupos como Renault o Stellantis, con fábricas de eléctricos e híbridos en nuestro país la verían con muy buenos ojos, igual que cualquier otro fabricante de este tipo de vehículos presente o por llegar. “No estamos mirando otros mercados” dijo David Valls, respecto a una pregunta sobre la posibilidad de exportación del mineral.