El motor 'milagro' granadino de INNengine gira su volante hacia la aviación y la defensa

Experto que lo conoce, experto que queda enamorado de sus posibilidades. Hablamos del motor de la ingeniería española INNengine . Primero fue la cátedra de motores de la Universidad Politécnica de Valencia , una de las más prestigiosas a nivel europeo e internacional, la que reconoció sus enormes ventajas en peso (un 25% menor al de un motor convencional de su misma potencia), en tamaño (un 70% menos) y en simplicidad (un 70% menos de piezas). Eso por no hablar de su enorme eficiencia energética de hasta un 53% frente al aproximadamente 30% de los motores de combustión actuales de automoción. O su destacada ausencia de vibraciones.

Ahora es el Centro de Tecnologías Aeronáuticas del País Vasco , cuyo director general Ignacio Eiriz se deshace en elogios hacia sus posibilidades. “Está muy por encima del motor de pistón de la aviación tradicional. Pero aún mejor es que los proyectos de mejora que hay a escala global no llegan a unos rendimientos tan buenos como los del motor de INNengine . Entendemos que puede ser todo un éxito en el ámbito de la aviación”.

Acuerdos de confidencialidad

Pero INNengine no ha dejado de avanzar en el área de la automoción. De hecho tiene acuerdos de confidencialidad firmados con al menos una compañía de automoción y una ingeniería del sector. Estas firmas estarían relacionadas con el desarrollo de una plataforma híbrida térmica-eléctrica de rango extendido. En ella y dada su idoneidad como motor para híbridos enchufables actuaría como el motor-generador de energía.

Por todo esto es por lo que INNengine está buscando financiación ya que su intención es mantenerse como laboratorio de ideas y no tanto entrar en el aspecto industrial del negocio.

También hidrógeno en el aire

En el aspecto de extensor de rango y la hibridación, el Centro de Tecnologías Aeronáuticas ve muchas posibilidades para INNengine. “ Hay que lanzar el proceso de certificación para que sea un motor con certificado de tipo que pueda ser instalado en los distintos tipos de aeronaves en los que pueda ir montado: drones, aerotaxis, aviones y helicópteros ligeros, dirigibles, avionetas bimotor, hidroaviones.. Pero no solo eso, sino que puede montarse como sistema de hibridación de aviones eléctricos para ofrecerles mayor seguridad y autonomía. El motor de INNengine puede ser un magnífico complemento a este tipo de unidades”.

Y el CTA no ve sólo un lanzamiento relativamente cercano sino también un proyecto que se podría prolongar en el tiempo. “Estamos desarrollando su plan de evolución hacia la aviación, con todos los procedimientos de certificación aeronáutica requeridos”. Recordemos que el transporte aeronáutico es el más seguro del mundo porque es el más exigente. Pero Ignacio Eiriz cree que “en dos años podría estar instalado para hacer los ensayos en vuelo no tripulado, como máximo tres. Es un plazo relativamente corto y eso es gracias a que ya existe, no hay que empezar de cero”.