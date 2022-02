Qué multa te pueden poner por conducir con el carnet caducado

Es indispensable llevar el carnet siempre que vayas a conducir, ya sea en formato físico o digital para mayor comodidad. Este documento tiene una vigencia muy amplia y es normal que se te olvide la fecha de caducidad, pero si no lo haces estarás en problemas. En el caso de cualquier tipo de carnet de coche, la Dirección General de Tráfico establece que no podrás conducir si has pasado la fecha límete de caducidad.