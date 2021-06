El futuro de la movilidad en las ciudades pasa por Zonas de Bajas Emisiones como "capas de cebolla"

Sobre estas ZBE, dijo Ismael Aznar, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que están “trabajando en una directrices, un documento que sirva de guía para que las entidades locales puedan orientar las labores para su establecimiento. Trabajamos lo más rápido posible para sacarlo a la información pública pronto, o al menos dar la oportunidad de que pueda ser consultado muy pronto con los agentes implicados , en particular con los Ayuntamientos”.

Mientras, Francisco Aranda, presidente de UNO Logística (Organización Empresarial de Logística y Transporte) pedía “racionalidad; que no se gestione desde lo que nos gustaría, sino de la realidad existente”. José López Tafall, director general de Anfac, pedía “criterios homogéneos en los territorios, aunque luego haya adaptación a distintas realidades, porque no es lo mismo una gran urbe que un ayuntamiento pequeño”. Esta homogeneización era reclamada como necesaria por todos los ponentes, al igual que la comunicación y búsqueda de consensos. Tafall solicitaba “huir de los radicalismos y buscar un buen camino para la ley porque no basta con tener un gran objetivo, sino también poner grandes herramientas que lo hagan posible”. Y señalaba la importancia del tiempo, “la transición al eléctrico nos va a llevar unos 20 años, hasta 2040”.