Las mil y una innovaciones, retos y normas que trae 2022 a los conductores

También pueden circular y estacionar los que tengan las pegatinas B y C sean de Madrid o no, con la excepción de la Zona de Bajas Emisiones (el antiguo Madrid central) en donde sólo podrán moverse si estacionan en un aparcamiento público o privado.

Desde que la DGT anunció su intención de sustituir los triángulos por una luz estroboscópica situada en el techo del vehículo muchos conductores han optado por ir adquiriendo una. El caso es que esas luces de momento sólo sirven como aviso complementario, pero aún no están homologadas, no sustituyen aún a los conocidos triángulos. Y tampoco lo harán en el futuro, ya que no cumplirán con la norma. Por eso tampoco están todavía a la venta pues las que entrarán en vigor a partir de 2026 incluirán un dispositivo inteligente que las conectará con una central para que el vehículo accidentado esté geolocalizado y puedan ser avisados el resto de vehículos conectados. De momento, estas luces aún no existen en el mercado.