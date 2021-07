Por supuesto, Mercedes asume que no tendrá que readaptar sus instalaciones y procesos. En 2020 ya formó en electromovilidad a más de 20.000 empleados, pero asume que deberá de haber bajas entre la plantilla -15.000 anunció ya el año pasado- que tratará de solucionar de la mejor manera posible para los trabajadores con salidas incentivadas, prejubilaciones, etc. No obstante, contratará hasta 3.000 nuevos expertos en software en todo el mundo.