Por qué el coche de hidrógeno no desbancará al 100% eléctrico en un futuro cercano

En el camino de la descarbonización no está ni debería estar la electricidad como única vía de solución. Básicamente porque hoy día aún no es la salida para todos los problemas, siendo el transporte pesado un ejemplo muy claro en cuanto a la movilidad se refiere. El enorme peso y volumen de las baterías -y el precio- que debería llevar un camión pesado hace que esta solución sea francamente inviable, al menos con la tecnología de baterías existente a día de hoy. por no hablar de los problemas añadidos de la recarga y sus tiempos.