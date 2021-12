Presidente de Ganvam: “El PERTE se diseña a medida de los fabricantes mientras la distribución muere”

Palacios es un estratega nato y por eso acaba de ser reelegido por otros cuatro años como presidente de Ganvam, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos . Su visión palpa el futuro del sector como pocos. Y ahora le tiene miedo a ese futuro. No por el suyo, sino por el de muchas pymes que tienen un taller o un pequeño punto de venta en cualquier pueblo de España y que no saben por dónde empezar con la digitalización, ni tienen medios para afrontarla.

Y cuando se le menciona el próximo PERTE dice que mucho se teme que “el PERTE se está diseñando para algunos fabricantes, para que podamos mantener la fabricación . Es un error incomprensible. Estamos ayudando a grandes multinacionales que de un modo u otro tienen recursos, pero no a pymes españolas que suponen 350.000 puestos de trabajo , lo mismo que cinco veces todas las fábricas. Así que esto es un grito a la Administración para que nos preste ayuda. Se tiene que ayudar al sector en este cambio al pago por uso porque las pymes españolas, que sustentan 350.000 empleos, no pueden hacer frente solas a esto”.

Tiene claro qué cosas van a ser fundamentales en el nuevo modelo de negocio. “Quién tiene la gestión del dato y el software va a ser más importante que quién tiene el producto . Pero es difícil decirle a un pequeño empresario que su modelo de negocio se acaba y que tiene que hacer cosas muy diferentes a las que ha estado haciendo hasta ahora”. Pero añade que “si no lo hacemos nosotros, lo harán otros en nuestro lugar” mientras insiste en una transformación del modelo de negocio que se basa en pasar de vender productos a vender servicios .

Palacios se mostró muy crítico con la transición verde. “Tenemos que hacer una transición ecológica. Pero justa tanto en términos sociales como económicos. Hemos motivado tanto a los compradores que ahora no quieren comprar coches térmicos que ayudarían a renovar el parque y por tanto a bajar emisiones. Pero no pueden comprar coches eléctricos por el precio y la falta de infraestructura, con lo que se están comprando vehículos de más de diez años, los más contaminantes. Hemos logrado tener el parque más antiguo y contaminante de Europa. Bravo por la política que estamos llevando a cabo en el automóvil en España. Es increíble que la transición se esté centrando solo en el coche eléctrico y es increíble que el usado más limpio no tenga ayudas estatales”.