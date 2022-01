A prueba Honda HR-V: el todocamino compacto grande en estilo y versatilidad, pero ahorrador en consumo

El Honda HR-V es un híbrido, por lo que su conducción no es exactamente igual a la de un coche de combustión. Esto es algo que sucede con prácticamente todos los híbridos y puede sorprender a algunos conductores. Por ejemplo, el motor se revoluciona y suena más con las solicitudes del acelerador , pero eso no termina de corresponderse con la respuesta más inmediata del motor que esperamos y obtenemos en otras transmisiones.

Sus 131 caballos de potencia se entregan de un modo más lineal y progresivo , no hay que esperar inmediatez. Pero esa progresividad hace de los viajes no urbanos una experiencia más suave y relajada si nos adaptamos un poco a ella. En cuanto a las aceleraciones, cuanto más suaves las efectuemos mejor respuesta obtendremos y más agrado en la conducción.

Aún así, el precio no es una de las mejores virtudes de este HR-V. ¿Entonces qué puede hacer que nos decidamos por él? Realmente hay un intangible que no todos conocerán, salvo aquellos que ya hayan sido clientes de la marca en alguna ocasión: sus productos tienen una gran durabilidad . Están bien hechos y sus propios usuarios se ponen de acuerdo en afirmar que son, digamos, “difíciles de romper” .

Su indiscutible belleza estética habla por sí misma. Pero también los materiales semi premium y de muy buena factura de su interior, conforman un ambiente agradable y acogedor. Si además de estetas necesitamos un coche para ocasionalmente transportar objetos de cierto tamaño (léase bicicletas, por ejemplo) este coche sumará muchos puntos. Pero sobre todo, si no somos unos conductores nerviosos para los que la deportividad es obligada, sino que nuestra conducción es no lenta, sino consciente y relajada, este es nuestro coche. Nos enamorarán sus buenas aptitudes, esas que no destacan tanto pero que hacen que algo nos llene a largo plazo porque no son realmente tan fáciles de obtener.