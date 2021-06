A prueba: Dacia Sandero GLP, la sencillez de tenerlo todo al mejor precio

Cómo es

Lo diferencial de este coche, que es el gas como combustible, nos aportará importantes ahorros en consumo, ya que puede suponer un gasto de entre 5,5 y 6 euros hacer 100 km , mientras con la gasolina pueden estar entre los 8,5 y 9 euros (no hay motorizaciones diésel). Nosotros medimos 8,0 litros de gas en ciclo mixto en el que predominaron ciudad y autopista y 6,4 sólo en gasolina. Por esto puede ser importante tener cerca de casa o del trabajo una estación de servicio con surtidor de GLP y mantener siempre bien lleno ese depósito para minimizar el gasto en carburante. No obstante, de vez en cuando conviene hacer algunos kilómetros forzadamente en gasolina, para “mover” también ese depósito y evitar que el combustible pierda calidad y de paso pueda llegar a estropearnos el coche.

La nueva dirección es mucho más precisa, aunque como en otros apartados está un paso por debajo de su “primo hermano” el Renault Clio. La suspensión es tirando a blanda y permite ciertos balanceos del coche, estando pensada para carreteras y caminos de lugares del mundo con firmes estropeados. No obstante, el coche no es inseguro y se sujeta en las curvas, aunque n o se pueden esperar de él reacciones deportivas , sino una conducción razonable y sin problemas, que es lo que busca el cliente de Dacia. Sin embargo, el gas y los 100 CV de potencia, le proporcionan cierta “patada” en el bajo régimen del cuentavueltas, una reacción de empuje que resulta agradable cuando necesitamos brío por ejemplo en una salida. Su nueva caja de seis marchas bien escalonadas, le ayuda a controlar bien esa potencia a la par que el consumo de combustible, con una larga y elástica sexta marcha pensada para gastar poco.

En el interior no podemos esperar lujos pero, al igual que el diseño exterior, resulta agradable y bastante aceptable, no da sensación de “barato” en sus materiales, a pesar de que en ajustes y acabados no se le pueden pedir peras al olmo. Es espacioso, sus cinco plazas son muy utilizables, incluso la central trasera, que tiene un mullido prácticamente igual al de los laterales. La insonorización no es mala y aunque el sonido del motor es perceptible en el habitáculo, no resulta molesto.