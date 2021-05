A prueba el DS7 Crossback E-Tense híbrido enchufable, comodidad extrema para un rutero de lujo

Cómo es

-En cuanto a tecnología monta prácticamente todo lo posible. Por ejemplo un sistema de conducción semiautónoma que funciona muy bien en autopistas y que es capaz de llevar el coche sin ayuda del conductor, acelerando, frenando y manteniéndolo entre las líneas del carril. Igualmente un sistema de visión nocturno que te avisa en condiciones de escasa visibilidad de la presencia de personas o animales en la trayectoria (muy interesante no sólo de noche, sino también en aparcamientos oscuros). O el escaneo de las condiciones del firme, para adaptarlo y transmitir lo menos posible al interior las irregularidades del mismo. Por supuesto es compatible con Apple CarPlay, Android Auto y Mirror Link . Todo eso además de reconocimiento de señales de tráfico con avisador de radares , adaptación del caudal lumínico, etc.

Cómo va

En el título señalamos la que nos ha parecido su característica principal y sobre la que gira toda su filosofía como vehículo: una comodidad excepcional, por encima de muchísimos de los automóviles actuales . El coche arranca por defecto en el modo Comfort de sus cuatro modos de conducción ( Comfort, Híbrido, Eléctrico y Sport ). Y es un modo que es sencillamente ideal. Es cierto que en carreteras de curvas o si vamos a hacer una conducción muy alegre, el Sport endurece las suspensiones, hace algo más firme la dirección y proporciona una respuesta más rápida del pedal de aceleración. Pero lo cierto es que en el 95% de las ocasiones querrás ir en Comfort igual que me pasó a mí, ya que la conducción es tan agradable y sedosa que casi no te apetece “meterte en berenjenales”. Los magníficos asientos, envolventes, cálidos y tan confortables, redondean esa característica, que se ve magnificada por un ambiente selecto, con un diseño claramente muy distinto al que solemos encontrar en otros automóviles.

A destacar unos frenos muy progresivos, muy dosificables cuando usamos la conducción preventiva, pero se clavan ligeramente cuando nos vemos obligados a forzar la frenada. Esto es bueno por su eficacia, pero sorprende un poco en los primeros kilómetros; a este DS no le gustan las brusquedades. En el capítulo del debe pondremos también al sistema de levas para ejercer el cambio de marchas. Siempre será más eficaz la decisión del automóvil en modo simplemente automático, aunque nada más sea por el retraso de las marchas en introducirse cuando usamos las palancas. Además, están fijas en la columna de dirección sin ser solidarias con el movimiento del volante, lo que no sería ningún problema si sus palancas fueran más grandes, pero como son relativamente pequeñas, a veces quedan lejos de los dedos en momentos donde querrías tenerlas más a mano para poder cambiar. Todo eso hace que al final no las uses en ningún momento.