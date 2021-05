A prueba: Ford Kuga híbrido clásico, ahorrador, versátil y perfecto para conductores sin enchufe

Esta última es muy interesante porque puede hacernos ahorrar mucho dinero en combustible si somos listos y aplicados y mantenemos la batería siempre llena. Pero claro, nos hace falta un enchufe y no todos tenemos garaje propio ni opción a poner el coche a cargar todos los días. Por eso este Kuga híbrido completo es una buena alternativa para muchos usuarios que engordan la estadística que dice que más o menos un 70% del parque de vehículos de España “duerme” en la calle.

¿Cómo es?

Pero ¿qué es eso de un híbrido clásico o completo o “full hybrid” como le llama Ford? Es el híbrido que no se puede recargar mediante la red, sino que se autorrecarga usando el freno regenerativo en situaciones de frenada, descenso de pendientes etc. Y además, es capaz de mover el coche unos 2 km en modo sólo eléctrico, para ahorrar combustible y para no producir emisiones sobre todo en el momento del arranque, que es cuando más contamina cualquier coche térmico.