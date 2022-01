A prueba: Ford Mustang Mach-E, un eléctrico con carácter familiar y buena autonomía

Es un Mustang, pero no es un Mustang. Este Ford, que se llama Mustang, lleva el emblema del caballo, acelera con contundencia y su línea es bonita, atractiva e incluso deportiva. Sin embargo no es un Mustang al uso ni puede compararse con la herencia de auténtico deportivo del modelo histórico. La pregunta es si quiere serlo. La respuesta: rotundamente no. Valga un detalle significativo: su velocidad máxima está autolimitada a 180 km/h.