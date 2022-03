A prueba Hyundai i30: sensaciones potenciadas para un microhíbrido ahorrador y con etiqueta eco

Gran sorpresa la que nos hemos llevado con este compacto de libro de Hyundai. Y el motivo es una paradoja que este coche aporta y que no parece que sea posible. Es un coche con 160 caballos de potencia cuyo consumo puede ser muy contenido si cuidamos un poco las formas al conducir. Conjuga así dos espíritus en el mismo modelo: un “ deportivo ” que a la vez cuida de nuestro bolsillo. De hecho hemos hecho medias de 5,0 litros a los cien , eso sí en autopista y a velocidades legales, una cifra francamente sorprendente para un modelo de su potencia.

La tracción es delantera y su caja de cambios, automática de doble embrague y siete velocidades . No cuenta con levas en el volante. Aporta frenos de disco que son ventilados en el eje delantero y llega de serie con unos apropiados neumáticos de 18 pulgadas, y bonitas llantas de serie.

Por más que lo pienso, la principal característica de este coche es que proporciona alegría al conducirlo. Debe ser la potencia que uno nota bajo el pie, que te hace sentir vibrante. Un ejemplo es que al arrancar es casi inevitable evitar un pequeño tirón hacia delante. No es incómodo ni molesto, te da como una especie de aviso: “estoy aquí para lo que quieras”. Y ese “para lo que quieras” luego te hace sonreír cuando viajas por autopista, máxime cuando se trata de un coche muy estable, que frena muy bien y con una dirección precisa que hace fácil la tarea de bregar con las curvas. Esos 160 CV son para este coche la guinda del pastel: si no está no pasa nada porque el coche tiene muchas ventajas y está lleno de contenido y equipamiento, pero indiscutiblemente nos hace disfrutar de lo lindo. Otro punto es que su conducción tranquila también es muy reconfortante.