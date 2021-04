A prueba: ID.4, el primer todocamino eléctrico de Volkswagen llega con vocación familiar

Cómo es

-Esas medidas le dotan de mucho espacio interior, lo que le permite transportar no sólo a cinco pasajeros, sino que estos se acompañen de pertenencias por hasta 543 litros de capacidad (1.575 litros con una sola fila de asientos) en un maletero muy regular en sus formas, es decir, muy aprovechable. Insistimos en lo de los cinco pasajeros ya que el suelo es plano, sin túnel central (en los térmicos ahí se aloja parte de la transmisión y otros elementos como cables etc) y eso le da al pasajero central más espacio para los pies. Es cierto que el mullido de la plaza central no es tan cómodo cómo el de las dos laterales, pero al menos existe la posibilidad de usarlo, algo que no sucede en el ID.3, con sólo cuatro plazas.