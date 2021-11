A prueba: MG EHS híbrido enchufable, un chino que sorprende por dinámica, espacio y... precio

Ni flechazo, ni amor a primera vista. Lo mío con este EHS ha sido un enamoramiento paulatino basado en el día a día. Por supuesto, como sucede en cualquier pareja, no todo es perfecto y hay sus altibajos. Pero lo cierto es que me ha costado devolver esta unidad de prueba cuyo cometido era someterse a nuestro examen. Algo querrá decir. Y más aún si sopesamos que es uno de los todocamino enchufables de precio más accesible del mercado .

Comenzaremos con el principio. Veo esta unidad de pruebas y me atraen sus curvas, inmediatamente me guiña un ojo desplegando sus retrovisores y me acerco con paso firme para... No. Mejor vamos a dejar lo sentimental para describirlo objetivamente, pues es un coche que merece que lo analicemos sin veleidades.