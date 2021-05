A prueba: Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, rutero sin complicaciones, urbano sin problemas

Cómo es

-Alcanza 162 km/h de velocidad máxima y hasta 135 km/h el coche se mueve en modo eléctrico, luego entra el motor a gasolina a apoyar la tracción. Eso hace que podamos movernos a velocidades legales siempre en modo EV (lo que no quiere decir que no se estén produciendo emisiones). Su aceleración de 0-100 km/h es de 10,9 segundos, quizá algo más pausada de lo habitual. La caja de cambios es automática con una única velocidad.

Cómo va

El Eclipse Cross PHEV es un coche equilibrado en líneas generales. Ofrece un espacio generoso en el habitáculo , que está bien rematado y con materiales de buena sensación de calidad. Cuenta con una amplia botonería manual , que permite no tener que pasar demasiado por la pantalla para gestionar las funciones más habituales del coche y además distribuye esos botones de forma racional y ergonómica en el habitáculo. Suena un poco anticuado y recarga ligeramente el habitáculo, pero distrae muchísimo menos la atención que tener que andar pasando pantallas, rebuscando entre menús y atinando en espacios reducidos justo cuando llega el bache y hace que salte el dedo. Estamos en un coche y no sentados en una mesa delante de un ordenador, por lo que debería primar siempre la conducción, de la que se deriva nuestra seguridad y la de otros. Deberíamos recordar esto, por lo menos hasta que nos quiten el volante de las manos y perdamos el placer de dirigir nuestro camino. Quitar botones queda muy moderno y también es un modo efectivo y sencillo de ahorrar dinero. Por otro lado, su pantalla central de ocho pulgadas tiene un uso sencillo y funciona bastante rápido y sin problema. La instrumentación es mecánica, lo que a algunos desagrada y a otros gusta.

Su insonorización es muy buena y el coche tiene una conducción muy sedosa, fácil y cómoda. Las suspensiones tiran a algo blandas. Pero es un coche con personalidad familiar y además que no pierde de vista un uso por zonas complicadas y campo, para lo que ese tipo de suspensión es ideal. Debido a eso el coche balancea un coche en curva, ya que es pesado y tiene bastantes inercias. Desde luego no es un coche deportivo ni es su intención, algo que se palpa en su aceleración progresiva que casi llega a los 11 segundos en hacer el 0/100, lo que denota su carácter tranquilo. Sin embargo en autopista es un gran rutero, donde un comportamiento muy noble hace que sea muy agradable de conducir. Ya hemos explicado que en ciudad puede ser bastante frugal. En cuanto a su autonomía eléctrica, nosotros no pudimos pasar de 39 kilómetros conduciendo en modo eléctrico en un trayecto mixto autopista ciudad. No obstante, queda cerca de las cifras oficiales y estimamos que puede ser sencillo contar al menos con 30 km en eléctrico tras una carga completa (o más si se hace una conducción más urbana). El consumo de combustible una vez descargada la batería se nos quedó en 7,9 litros en autopista, lo que dado su peso no está mal.