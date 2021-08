A prueba: Volkswagen T-Cross Sport 150 CV, no tan pequeño y con grandes aspiraciones

Uno de los pequeños todocamino que tiene la marca Volkswagen a la venta es el Volkswagen T-Cross . Se trata de un coche hecho en España , del segmento B por sus 4,11 metros de largo , que cuenta con un hermano no siamés -es decir, no idéntico- en el T-Roc, que ya probamos hace unos meses .

Cuenta además con un “primo” versión berlina , algo más clásico y tradicional en el bien conocido Polo . Este T-Cross tiene un diseño un tanto más deportivo, menos redondeado, más serio y más contundente que el T-Roc, aunque por lo demás sea muy similar. En cuanto al Polo, hablamos de un turismo clásico más bajo, algo más pequeño y con menor capacidad de maletero, aunque eso sí, de precio más reducido y con mejores consumos. Este T-Cross es un coche de tamaño relativamente ajustado , pero con capacidad suficiente para colmar las necesidades de aquellos usuarios que buscan un coche para casi todo y para entre uno y cuatro pasajeros. Eso sí, no busquemos en él otra etiqueta de la DGT que no sea la C , es decir, que no hay por ahora versiones con hibridación de ningún tipo. Pasamos a describirlo.

Agrado elevado sería, en dos palabras, la mejor descripción que podríamos hacer para calificar la conducción de este modelo. Destacan, por ejemplo, la eficacia y precisión de todos sus mandos, la respuesta rápida del motor -y contundente cuando se le exige- y la gran insonorización, La suspensión es muy equilibrada, porque no resulta seca (no transmite el golpe a los pasajeros) ni siquiera en resaltes pronunciados, ni tampoco es tan suave que permita excesivos bamboleos de la carrocería. Es cierto que no sujeta la carrocería tan bien como un turismo -el Polo, por ejemplo- en curvas rápidas, pero no resulta inseguro en ningún caso y esa ligera menor agilidad la compensa con muchas ventajas, como por ejemplo, la mayor visibilidad sobre las condiciones del tráfico y la carretera.