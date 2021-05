Las razones por las que no deberíamos imponer más impuestos a la movilidad

Las familias, los más desfavorecidos o la “España Vaciada” serán los principales perjudicados por un concepto que ya se cubre con impuestos hasta 22 veces

Supondrá un impacto para las principales industrias del país como el turismo o la automoción, pero también lo acusarán las exportaciones

Parece que en el tsunami recaudatorio que nos espera, el nuevo impuesto a la movilidad va a ser algo de importancia “menor”. Ante la eterna y cómoda (para la Administración) solución del incremento tributario, hemos creído necesario aportar algunos datos y razones desde el lado de la crítica y contrarrestar algunas otras elevadas desde el lado de los “propeajes”con poco fundamento. Sobre todo en un momento de crisis económica como el actual.

1- ¿Por qué pagar más siempre? Los amantes de los público (no digo que yo no lo sea) siempre parece que deban estar de acuerdo con recaudar más. Es una especie de mantra que te identifica. Si no estás de acuerdo con que te suban los impuesto es que eres un... sí la palabra de moda de cinco letras. Y volviendo al mantra, nadie parece preguntarse por qué siempre estas subidas han de “ser correctas”. Así, creo que la pregunta es ¿siempre es correcto incrementar la presión impositiva?, ¿hasta cuando perjudica a los que supuestamente debemos ayudar?.

2- Las familias lo sufrirán. Este es un impuesto que finalmente van a terminar pagando las familias, que asumirán dos tercios del total de lo recaudado, según reconoce la propia Unión Europea. A algunas de ellas no les supondrá un gran esfuerzo. Pero a otras muchas sí les supondrá una merma de su movilidad. Se pensarán si recortar sus frecuentes desplazamientos a sus segundas viviendas, por ejemplo, máxime cuando también esperan que el precio del diésel acabe equiparándose al de la gasolina. La OCU o Facua, organizaciones -poco sospechosas de ser precisamente esa palabra de cinco letras-, ya han dicho que las personas desfavorecidas serán las más perjudicadas. Y algunas organizaciones políticas de la izquierda también se han opuesto por esa misma causa.

3- Ya pagamos 22 veces el mantenimiento. Por ahora parece que el Gobierno nos quiere cobrar un céntimo el kilómetro, pero también que la cantidad parece no estar aún decidida. Sí sabemos que el Gobierno le ha dicho a la UE que es para costear el mantenimiento de las carreteras. Y ahí sí sabemos que ya pagamos 22 veces el mantenimiento de las carreteras. Todos los años. Esto lo demuestra: 30.800/1.400 =22. La primera cifra son los millones recaudados por el Estado al año por los vehículos de cuatro ruedas en España. La segunda el coste anual del mantenimiento de las vías, según los expertos. La tercera dice que ya pagamos 21 veces más de lo necesario. Y he dicho que esos 30.800 millones son sólo de los vehículos de cuatro ruedas para arriba. A esa cifra habría que sumarle los de las motos, que aunque sea mucho menor también tiene su importancia. El problema o es presupuestario -cómo se reparten los presupuestos- o es recaudatorio en el global -no se recauda lo suficiente-, no de que los usuarios de coches no estemos pagando más que sobradamente dicho mantenimiento. Llamemos a las cosas por su nombre. Quizá lo ideal sería que los impuestos a la automoción fueran finalistas de inicio, es decir, que los primeros millones de los recaudado cubriesen las necesidades/gastos/inversiones de ese concepto: la movilidad y luego lo restante se dedicasen a cualquier otro concepto. Parece más justo ¿verdad? Pero debería de hacerse con los ya existentes, por ejemplo desde los impuestos a los hidrocarburos (54% de cada repostaje de media). Estos son un claro tributo al uso, porque nadie mueve su coche, autobús o camión dando pedales.

4- Perjuicios a la periferia y la “España vaciada”. Y no me estoy refiriendo sólo a aquellos lugares que se encuentran en los extremos de la península, sino también dentro de cada zona geográfica y en especial a eso que se llama “España vaciada”. Incrementar los problemas de esas zonas es darles un empujoncito más hacia la extinción. Otra pregunta es si encarecer los desplazamientos ayudará a unir el país, a “vertebrarlo” como les gusta llamarlo a los políticos.

5- Sufrirán los transportes, el turismo y la automoción. Los transportistas ya han avisado del posible encarecimiento del precio de los productos debido a que se repercutirán los costes hasta llegar al cliente final. Sufrirán nuestras exportaciones, cuya mayor parte son de bienes de bajo valor añadido y muy sensibles al precio final*. El principal sector del PIB, el turismo, también lo sufrirá. Recordemos que la mayor parte de nuestros visitantes no son clientes de alto nivel económico. Y con él el sector del alquiler de coches vacacional al que está íntimamente asociado y que forma parte importante de la segunda de nuestras más importantes industrias: la del motor.

6- Fiscalidad “verde”. Ahora, una vez más según la moda, se usa el argumento del ecologismo -que por muy bienintencionado que sea no tiene porqué estar siempre intrínsecamente acertado- para justificar que las familias tengan que soportar una nueva carga fiscal. ¿No parece que los 30.800 millones de euros anuales son suficientes como para pagar todos los conceptos verdes del transporte incluso varias veces? ¿Cuántas veces vamos a tener que pagar los ciudadanos el “quien contamina paga”? ¿Dónde está el límite, qué cantidad supone? ¿A qué conceptos concretos alude esa “fiscalidad verde”? ¿Por qué no se cuantifica con exactitud para que sepamos si no la estamos pagando ya más que sobradamente, como hemos visto que sucede con el mantenimientos de las vías?

7- Más inseguridad vial. En el intento de eludir el pago de las principales vías, muchos usuarios pasarán a usar las carreteras locales para sus desplazamientos. Puede servir el ejemplo de Portugal en el que una medida similar en 2010 “empujó” a entre un 30% y un 50% de los usuarios a usar las carreteras más inseguras. Por supuesto, aumentó la siniestralidad, justo que se trató de evitar en nuestro país con el desdoblamiento de las autovías.

8- Otros pagan más... Un estupendo argumento sin base de los “propeajes” es que hay otros países que pagan más, como son Alemania, Francia e Italia. ¿Y qué? ¿Lo magnífico no sería tener que pagar menos impuestos tanto allí como aquí, en vez de crear unos impuestos nuevos?. Sobre todo a algo tan necesario como la movilidad con su enorme creación de valor en infinidad de actividades. ¿Alguien duda de que este nuevo impuesto va a mermar inevitablemente las posibilidades generales de la mayoría de la población? También se recurre como justificación a que hasta 23 países de la Unión Europea ya lo hacen. Pero nadie dice que ninguno de esos países va a incrementar sus impuestos en medio de una crisis económica como la que sufrimos.