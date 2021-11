El Renault 4 'muta' a eléctrico y de 'carsharing' y se paseará por Madrid para promocionar Zity

Ahora Renault lo revive, configurándolo dentro de tres tendencias de futuro de la movilidad en general y de su estrategia en particular. La primera es el reacondicionamiento de vehículos. Renault pretende actualizar vehículos que ya han pasado por su primera vida, para devolverlos al mercado y que puedan reintegrarse en la economía, generando esa circularidad a la que tanto se aspira actualmente. ¿Quiere eso decir que estos clásicos volverán a 'renacer'? No, la idea no es devolver estos clásicos a la vida moderna. Las estrictas regulaciones de seguridad lo impedirían.