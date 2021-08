El renting no para de crecer y ya supone más de una cuarta parte de las compras en España

La importancia del renting como modo de adquisición de un coche no para de crecer en España. Y el mejor modo de visualizar ese crecimiento es acudiendo a 2019, un año de referencia comparativa sin “interferencias” pandémicas. Entonces, el renting logró un hito muy importante y que causó gran impacto en el sector: superó el 20% del total de las matriculaciones en nuestro país . Dicho de otro modo, uno de cada cinco compradores de vehículo lo hizo a través de renting y no por compra directa. Esto supuso el primer aviso de lo que ya se divisa como una tendencia imparable. Un aviso nítido y contundente, ya que en 2018 ese porcentaje solo había superado por muy poco el 17%. Estamos hablando de un salto hacia delante de tres puntos porcentuales que supone varios miles de coches.

Ahora ya son uno de cada cuatro los compradores que acuden al renting como forma de disponer de un vehículo para su uso particular. El “salto” es de tal magnitud que de continuar este avance en la misma proporción -un 5% más cada dos años-, en diez años la mitad de las ventas serían en renting. Y no sería tan raro que esta especulación no llegue a concretarse, apoyada por unos niveles de incertidumbre que están causando estragos en la confianza del comprador a la hora de plantearse uno de los desembolsos más importantes de su vida.