Rivian, cuarta empresa de automoción del mundo por capitalización bursátil con solo 156 coches vendidos

Pero el espectacular debut en bolsa de Rivian no hace más que remarcar una tendencia no muy contemplada hace tan solo unos pocos años: los inversores quieren compañías 100% eléctricas . Se trata de una ola que ya se dejó ver en el salto a la bolsa de compañías chinas como NIO o Xpeng. Pero que sobre todo se confirmó cuando las acciones de Lucid, otra joven compañía de berlinas de lujo 100% a baterías, han ido creciendo hasta colocarse en el noveno lugar del podio mundial entre las 25 compañías por valor bursátil del mundo. En solo cinco meses ha alcanzado un valor de 65.000 millones de euros, por encima de BMW, con unos 61.000 millones. Por seguir comparando, NIO que está la posición número 14 se sitúa por encima de Honda y otra china, XPeng , que está en el puesto 16, queda justo por encima de Hyundai Motor Company.

Esto no quiere decir que finalmente Rivian, Lucid y compañía no puedan finalmente resultar en unas compañías fuertes y den muchos beneficios a sus accionistas, pero la verdad es que el número de competidores 100% eléctricos aumenta. Y además, la gran mayoría de las compañías tradicionales están lanzando o en el camino de lanzar automóviles gamas completas de vehículos eléctricos y cuentan ya con instalaciones amortizadas, trabajadores formados, redes de fabricantes de componentes y de distribución establecidas y otro largo etc de elementos intangibles (reconocimiento de marca, fidelidad de clientes etc). Y esto puede significar tanto una pesada mochila a la espalda como un camino ya cubierto y que a otros todavía les falta por recorrer. Eso sí, Lucid ya cuenta con 17.000 reservas -confirmadas según su director general- y Rivian 55.000, lo que no está nada mal para ser dos empresas incipientes.