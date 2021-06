Secretos, retos y noticias de la electrificación y sus oportunidades de negocio en España

Traer coches

En ella se explicó por qué es decisivo el apoyo a nuestra cadena de valor de los suministradores. Lo hizo Esther Alonso, de la Alianza Renault, Nissan, Mitsubishi. Y lo hacía en dos comentarios diferentes. “Los gastos logísticos del transporte de baterías son enormes. Por eso las líneas de montaje de las mismas tienen que estar cerca de la planta donde se fabrica el coche para que esos gastos no se disparen”. Y en otro momento explicaba que “Para los fabricantes por tanto es fundamental tener una próxima una industria de apoyo, una red de suministradores externa que nos ayude con la fabricación de las baterías”. Aunque Alonso no lo dijese así, esto significa que la adjudicación de modelos a las fábricas se va a realizar en parte teniendo en cuenta la existencia -o no- de una red de suministradores capaz de apoyar las necesidades de las fábricas en las que esos vehículos se produzcan y se ensamblen. Esto ya lo ha sido y es esencial en la fabricación actual, pero aún lo va a ser más en un futuro, donde suministradores especializados y con la capacidad técnica necesaria no se va a encontrar en todos los países.