Sergio Medina, de Ineos: “Queremos que el Grenadier sea reconocido como el mejor todoterreno del mundo”

“El Grenadier no es un coche creado para cinco años, sino para durar veinte en perfecto estado”

“Hay muchos clientes profesionales o no que se han sentido abandonados por las marcas de automoción”

Recogiendo el testigo de tantas y tantas firmas que han abandonado la fabricación de vehículos todoterreno puros, Ineos, una gran multinacional nacida en el sector químico y en concreto su dueño y creador Jim Ratcliffe, decidió que fabricaría el Grenadier. Sergi Medina, su director para España y Portugal nos explica que “Ineos ha llegado para quedarse, no es un capricho” y que fabricarán un vehículo “para necesidades en algunos casos casi extremas”.

Pregunta: Las regulaciones ahora son un acoso y derribo a los motores térmicos en Europa y la tendencia es a que esto se extienda. Cuando uno cree en un proyecto pero ve que está yendo contra casi todas las expectativas de futuro ¿Qué piensa?

Respuesta: Sabemos que el vehículo no va a ser para todo el mundo. Y la verdad es que no lo vemos como un problema. Lo hemos tenido presente y lo hemos considerado en el plan de negocio. Y por supuesto que el mercado cada vez se dirige más a todo ese segmento de la hibridación eléctrica y la electrificación completa del automóvil. Pero estamos seguros de que nuestro proyecto es viable. Es un nicho de mercado sin duda, pero eso ya nos satisface. No cerramos los ojos, sabemos hacia dónde vamos, cuáles son las regulaciones. De momento, vamos a salir con motores térmicos porque a día de hoy, son la mejor tecnología para el uso que el cliente le va a dar al Grenadier. Hoy todavía son difíciles de suplir.

P: ¿No hay entre sus filas mucho usuario contestatario, rebelde, enfadado con marcas que han abandonado la filosofía de los 4x4 auténticos?

R: No me cabe duda, porque Ineos está en ese compromiso firme de lanzar el mejor todoterreno del mercado. Hay una desconexión con los clientes que demandan este tipo de vehículos. Hay que ponerse en la perspectiva de un cliente que necesita, bien para trabajar o bien para su ocio, las capacidades concretas de este vehículo. Algunos de ellos con necesidades casi extremas. Ineos se ha remangado para dar respuesta a ese tipo de cliente y su respuesta está siendo muy buena.

P: ¿Cuál es entonces el perfil de su cliente? ¿El del cazador?

R: Un amplio abanico. Eso sí, les identifica la necesidad de unas capacidades excepcionales de un vehículo para off-road. Hemos recibido un gran apoyo de los entusiastas del mundo del 4x4, un cliente que entiende muchísimo. De ellos hemos recibido comentarios muy entusiastas y otros que nos han ayudado a conocer las cosas que aún no están cumpliendo con sus expectativas. Y algunas de ellas ya se han trasladado al equipo de ingeniería y se han redefinido para dar la respuesta apropiada. Estos clientes son los primeros que nos van a ofrecer lo que nosotros deseamos y por lo que estamos trabajando mucho: la fiabilidad y el reconocimiento del Grenadier como el mejor 4x4 del mundo. Ese es nuestro objetivo. También creemos que vamos a tener muchísimo cliente con un tipo de vida en el que se necesita este tipo de coche. Y sí son cazadores, pescadores, deportistas que tienen que transportar material voluminoso, amantes de la equitación... y por eso no solo debe tener capacidad de carga, sino también de tracción. Y finalmente los aventureros, gente que hace viajes o expediciones a parajes remotos.

P: Pero seguro que hay también profesionales...

R: Si. Por ejemplo, para trabajar en agricultura, por ejemplo. Ahí tenemos una cierta oportunidad. Pero el Grenadier es un coche muy extremo, que se ha equipado muy bien con componentes de primera calidad y todo ese equipamiento y rendimiento, tiene un impacto en el precio del vehículo. No vamos a estar jugando en la categoría de los todocamino, cuyos precios están entre treinta y cuarenta mil euros. Ahí no es donde queremos estar. Lamentándolo no vamos a poder llegar a ese cliente que económicamente no quiere llegar mucho más allá. Pero esperamos llegar a él por otra vía. Demostrándole que el Grenadier no es un coche creado para cinco años, sino para durar veinte años en perfecto estado. Así que primero tendremos que demostrar que somos fiables

P: ¿Y las flotas?

R: En el tema de Administraciones públicas sí que tenemos una oportunidad. Hay posibilidades porque se sienten abandonados por el sector de la automoción. Y de hecho ya tenemos muchísimas solicitudes de cuerpos de seguridad, emergencias, protección civil... Necesitan estos vehículos, aunque quizá no sea en el 100% de su flota, y hoy no tienen una alternativa real. El Grenadier no solo ofrece la capacidad y el ser un vehículo muy duro, sino también la versatilidad de adaptarse a diferentes necesidades.

P: Ahora que desgraciadamente está en nuestro día a día ¿está en el pensamiento de Ineos hacer una versión militar?

R: Estas preguntas que en otros momentos no parecían importantes... Sin embargo ahora nos damos cuenta de que es necesario tener este tipo de material. Hoy por hoy no estamos trabajando en esa línea. Comprendemos que el coche se ajusta muy bien a las necesidades de este tipo de uso. Sí que estamos abiertos a trabajar con ello, pero no en el corto plazo. Primero queremos trabajar en ese compromiso de ofrecer el mejor 4x4 del mundo.

P: ¿Y blindados, del tipo de las que ofrecen las marcas premium sobre todo alemanas?

R: Sí. En este aspecto sí que puedo confirmar que Ineos está trabajando. Ya tenemos un grupo de personas trabajando en el segmento de vehículos especiales. Estamos trabajando y buscando a los mejores socios que hay en el mercado. Tenemos clientes interesados en que el Grenadier sea vehículo de por ejemplo equipos antiterroristas. El coche puede acoger hasta a cinco personas con su equipamiento, armas etc, y además acarrear equipamiento.

P: Aprovecharán sus sinergias con la parte química de su empresa.

R: Sería absurdo que una multinacional no fuera capaz de ver lo que va a pasar en los próximos 10-15 años. Tenemos un convenio firmado con el Grupo Hyundai en el que exploramos diferentes oportunidades para acelerar la llamada economía del hidrógeno. Ambas compañías estudian diversas oportunidades de producción, de suministro como de las aplicaciones tecnológicas que Hyundai ya tiene a nivel pila de combustible, etc. Esto no quiere decir que vayamos a trabajar directamente con la pila de combustible de Hyundai. Una cosa es la colaboración y la exploración y otra cuál será finalmente la aplicación para Grenadier. Ineos anunció una inversión de dos billones de euros en Europa para crear plantas de hidrógeno verde y fomentar su distribución y también que a finales de este mismo año vamos a poder tener una unidad del Grenadier equipada con pila de hidrógeno. Creemos que el hidrógeno es el combustible adecuado para este tipo de vehículos más pesados. Todo esto no quiere decir que no estemos investigando otro tipo de tecnologías como la eléctrica o la híbrida.

P: ¿Cuándo llegará el Grenadier a España?

R: En el último trimestre de 2022 lanzaremos el coche en toda Europa y los clientes españoles tendrán las mismas oportunidades que cualquier otro cliente a nivel europeo. Las primeras unidades ya están saliendo de la línea de producción aunque son unidades de preserie para testear nuestros niveles de calidad etc. En julio ya comenzaremos a tener unidades que dedicaremos para la comercialización. Las entregas a clientes, esperamos poder tener las primeras unidades a principios de septiembre.

P: ¿Cómo harán la distribución?

R: La tenemos planteada como un modelo de agencia. Los clientes tendrán la oportunidad de comprar el coche desde el inicio hasta el pago de forma 100% digital. Pero entendemos que vamos a necesitar una red de distribución física. Serán agentes exclusivos de Ineos y tendremos unos 7-8 puntos de venta y posventa en España. Entendemos que es un vehículo muy emocional y queremos que un cliente tenga la oportunidad de verlo, tocarlo y hacer sus pruebas dinámicas y no una prueba dinámica en asfalto, sino una en la que pueda comprobar las capacidades en off-road. Serán concesionarios con muchísima experiencia y también podremos contar con algunos más orientados hacia el mundo del off-road, no tiene porque ser un concesionario estándar. Estamos trabajando también una red de servicios técnicos autorizados y vamos a tener también una colaboración con una parte de la red de Bosch Car Services para aproximarnos más al cliente. Y también talleres especializados en 4x4 que serán talleres autorizados en el que realizar el mantenimiento y reparaciones.

P: ¿Tendrán accesorios propios?

R: Sí, nos servirán no solo para cubrir parte de las necesidades de los clientes, sino también para homologar parte de los mismos. Por ejemplo, vamos a tener un cabrestante delantero que llega no solo montado, sino homologado directamente de fábrica. Con ello facilitamos mucho el proceso a nuestros clientes evitándose tener que pasar a posteriori por la ITV para cumplir regulaciones etc.

P: Cuénteme algo del precio...

R: Solo puedo contar que tenemos un precio orientativo que está en la página web y que parte de 60.000 euros. Es un precio estimado para la versión N1, es decir homologada como comercial. En esta versión no está incluido el impuesto de matriculación porque no se paga. Los precios definitivos los desvelaremos a mediados del mes de abril con la información de las versiones, equipamientos etc.

P: Imagino que comenzarán con una gama sencilla

R: Sí, al principio tendremos versiones de pasajeros o M1 y versiones homologadas como vehículo comercial o N1. Y dentro de lo que es la gama sí habrá un número contenido de posibilidades para simplificar las cosas.

P: ¿Tienen ya reservas? ¿Cuántas y cuántas en España?

R: Estamos en torno a las 15.000 reservas a nivel mundial lo que ha superado con mucho las expectativas iniciales. En España el número ha sorprendido teniendo en cuenta que es un vehículo que no se puede tocar, ni ver, ni probar. Las reservas están abiertas desde el pasado octubre y se hacen mediante un depósito a modo de reserva de 450 euros recuperable sin letra pequeña. Lo que asegura es estar en la lista de las primeras unidades que se entreguen. A mediados de abril ya se ofrecerá la posibilidad de configurar sus coches a los clientes.

P: ¿Cómo sortearán el problema de las multas por las emisiones?