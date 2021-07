A prueba: SsangYong Tívoli Grand, asequible, colosal maletero y sorprendente dinámica

El SsangYong Tívoli Grand es uno de esos coches un tanto indefinibles que bailan entre varios de los segmentos digamos “tradicionales”. Se podría decir que es un todocamino urbano compacto o un familiar sobreelevado o hasta un monovolumen de estilo coupé. El caso es que reúne tres características principales que son: una altura al suelo y un estilo de carrocería que le ubicarían como un todocamino; una forma alargada en una altura no muy pronunciada que le colocaría como familiar alto y un enorme espacio de carga, posiblemente el mayor de su categoría, que lo ubicaría como monovolumen.

Para seguir entendiendo las características del coche y saber si podría encajar en nuestras necesidades comenzaremos diciendo que se encuentra sólo en motores de gasolina y GLP , sin posibilidades de hibridación. Es decir, que o nos llevamos el coche a gas, o nos corresponderá una etiqueta C de la DGT que nos impedirá el paso libre a las zonas urbanas restringidas.

Lo cierto es que este Tívoli Grand me ha sorprendido muy gratamente en el apartado dinámico. Es verdad que su espíritu es el de un coche familiar, pensado para transportar ocupantes y sus pertenencias de manera cómoda sin grandes preocupaciones. Pero su chasis trasciende esa intención. Es cierto que a veces la toma de las curvas es algo marcada, pero el coche sujeta perfectamente y no da sensación de inseguridad. Su aceleración es muy buena y tiene mucha garra en bajos. Es cierto que luego hay que estar fino en el uso de las marchas si queremos que la potencia continúe acompañándonos, pero es un coche veloz, con unas buenas recuperaciones. Es una lástima que la palanca a veces no sea todo lo rápida que nos hubiera gustado, con un tacto algo impreciso en el paso de cuarta a quinta marchas. Los frenos, la suspensión y la dirección, en general el chasis, ha sido afinado en España en las pistas de Idiada en Tarragona con el concurso de ingenieros españoles, lo que le han dado una dinámica muy del gusto europeo, mejor incluso que el obtenido previamente con su hermano, el todocamino Korando, ajustado también allí.