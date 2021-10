Sumilleres del automóvil: cuando tu profesión es meter las narices en cada pieza de un coche

Cuando tu profesión es meter las narices en cada pieza de un coche y no eres mecánico, ni ingeniero, ni periodista, entonces es que eres un “olisqueador” profesional de fragancias del automóvil . Y no estamos de broma.

“Nuestra función no es la de detectar malos olores -afirma Heiko Lübmann-Geiger, director del “equipo nasal” de Audi- sino que los que hay no sean desagradables para la mayoría de los clientes. Buscamos, por tanto, un olor lo más neutro posible, ya que sería imposible que un coche no oliese a nada, eso nunca sucederá”.