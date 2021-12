Tesla retira del mercado casi medio millón de coches en EEUU por problemas de seguridad

La situación del Model S es particularmente preocupante, ya que significa que el capó delantero podría volar abierto mientras el coche está en movimiento. "Si el pestillo principal se suelta inadvertidamente y el secundario no está activado, el capó podría abrirse inesperadamente", dice el recordatorio, "obstruyendo la vista del conductor y aumentando el riesgo de un accidente." El problema es la desalineación, no una parte dañada, por lo que Tesla está pidiendo a los propietarios para obtener el dispositivo de pestillo re-posicionado en un centro de servicio. En el Model 3 afectado, Tesla dice que instalará un nuevo arnés de cable no efectivo y protector de guía de forma gratuita.