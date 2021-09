Tras el atropello a un paralímpico en Tokio, Toyota admite que “la conducción autónoma no es aún realista”

El pasado viernes uno de los minibuses autónomos que prestaban servicio de transporte de deportistas en la Villa Olímpica de Tokio tuvo un incidente que llevó a la compañía a suspender temporalmente ese servicio . Según los videos del accidente recogidos entre otros por el propio minibus, este no frenó correctamente en un cruce en “T” atropellando a un deportista con discapacidad visual que en ese momento lo atravesaba.

Se trató de Aramitsu Kitazono, judoka que que sufrió algunos pequeños cortes y arañazos, según el diario japonés Asahi Shimbun. Según este medio, el atleta se percató de que se acercaba un vehículo en marcha, vaciló y finalmente avanzó hacia el paso de cebra, lo que hizo que el conductor humano no pudiera frenar a tiempo. Su entrenador confirmó que el atleta se había recuperado bien y que tras ser atendido en el hospital había vuelto al hotel por su propio pie, aunque a causa del golpe no pudo competir el pasado sábado.

Akio Toyoda, presidente ejecutivo de la marca de vehículos, se mostró francamente afectado, comentando: “Sentimos mucho este accidente y la preocupación que ha causado entre tanta gente”. El susto hizo que el servicio de lanzadera fuera suspendido temporalmente , ya que según Toyoda “ha existido un exceso de confianza” en la tecnología de los vehículos autónomos. “Esto demuestra que la conducción autónoma todavía no es realista para su uso en carreteras normales”.

Esta medidas, más el incidente acontecido, extienden indiscutiblemente la sombra de la duda sobre la madurez de la tecnología de conducción autónoma. El lunes mismo un Tesla Model 3 que se estaba conduciendo con la tecnología de la marca denominada Autopilot se estrelló contra un coche de la policía que se encontraba aparcado en Florida. Éste incluso se encontraba con las luces de emergencia encendidas. Afortunadamente, no hubo heridos en el accidente, pero no es el primero que protagonizan sus modelos debido entre otras cosas al exceso de confianza de sus conductores llegando incluso a causar alguna muerte. Esto no hace sino confirmar las afirmaciones de uno de los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts en las que indicaba que aún faltan décadas para que esta tecnología pueda ser adaptada a la conducción real, tal y como publicamos en NIUS.