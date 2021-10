¿Veremos aquí 'ángeles de la recarga' como ya está sucediendo en Estados Unidos?

No lo hacen solo sobre si los puntos están en funcionamiento, sino si sobre otros temas, como por ejemplo si la capacidad de la recarga que anuncian se corresponde con la real, de forma que el tiempo de espera sea correcto. Esa información es volcada no sólo en las aplicaciones habituales que los señalan en su geografía, sino que también suben esta misma información a su propia aplicación FordPass , como una manera de presionar a los propietarios, como por ejemplo la red Electrify America y sus cargadores rápidos de corriente continua. El caso es que allí, Ford ofrece una serie de cargas gratuitas en los cargadores de esta red a los compradores de su nuevo y deseado Mustang Mach-E.

¿Fabricantes molestos, presionando a los propietarios de los puntos de carga por la falta de mantenimiento y en apoyo de sus clientes? Pero no solo por eso. según hemos visto incluso en la propia Europa y con quejas no sólo de los usuarios. A principios del pasado agosto, Andreas Grob, portavoz de movilidad eléctrica de Volkswagen se quejaba en Linkedin de los elevados precios de la red IONITY, de la que la propia marca es accionista junto a otras como Audi, BMW, Ford, Hyundai, Mercedes o Porsche. Al comentario se unió Herbert Diess, presidente del Grupo y no precisamente para matizar las palabras de su directivo. Diess elevó el tono de la queja, diciendo que “incluso después de las críticas del año pasado -sobre los precios- no hay baño, no hay cafetería, un punto de carga está fuera de servicio o defectuoso, es un negocio triste. Esto es cualquier cosa menos una experiencia de carga premium. ¡Ionity!”. El tema de los precios es algo habitualmente comentado en los foros de propietarios. Es cierto que normalmente son puntos que suelen ser usados en largos traslados y viajes puntuales, pero también es cierto que sus 0,79 euros el kilovatio/hora rechina frente a los 0,30.0,40 euros en otros proveedores.