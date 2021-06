WISAMO, la vela hinchable y retráctil de Michelin que puede reducir un 15% el consumo de los barcos

Esa rebaja en los consumos no solo puede hacer que las navieras ahorren una buena cantidad de dinero en combustible, sino que además sería tremendamente beneficioso para el medioambiente. Porque es muy posible que no lo sepan, pero el transporte marítimo es posiblemente el más contaminante de todas las formas de transporte. En contraste con el automóvil -que posiblemente por no tener grandes empresas detrás de su uso, siempre está en el punto de mira- el transporte por mar había tenido hasta ahora muy pocas restricciones.