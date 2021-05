Multas por no hacer la Declaración de la Renta en 2020-2021

No todas las personas deben presentar la declaración de la renta, solo los contribuyentes que cumplan con los requisitos indicados por Hacienda en cuanto al nivel de ingresos o número de pagadores, entre otros.

La campaña de la renta de este año ha empezado el 7 de abril y se alargará hasta el 30 junio . En este plazo podrán presentar su declaración las personas obligadas a declarar y también aquellas que no lo estén, si consideran que la medida les puede ser beneficiosa.

No obstante, puede ser que por despiste, desconocimiento o equivocación no realices la declaración de la renta a tiempo. Te explicamos las consecuencias de no presentar la renta cuando estás obligado en función de los dos escenarios posibles.