Abertis inicia el levantamiento de las barreras de los peajes en Cataluña

Sobre las 20.15 horas, los conductores que atravesaban el peaje de la AP-7 en La Roca del Vallès (Barcelona) han encontrado las barreras abiertas y un cartel que les conminaba a no pararse en el punto de pago.

El Gobierno, según ha reiterado, quiere aplicar un sistema basado en que pague el que use las autopistas, aunque ha afirmado que éste "no tendrá nada que ver" con los peajes como los conocemos y que será "homogéneo" para toda España.

"Lo que buscamos es un sistema de tarifación por uso. Quien use que sea el que pague. No tiene mucho sentido que el mantenimiento sea a cargo del presupuesto y que pague el conjunto de los ciudadanos, incluso los que no usan las carreteras", ha apuntado, tras señalar que "en ningún caso será nada asimilable al peaje tal y como lo entendemos ahora".