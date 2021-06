¿Puede mi banco enviarme una tarjeta de crédito que no le he pedido?

Validez del contrato aun sin aceptación expresa

Dicha aceptación no debe confundirse con el mero silencio que, en este contexto, no es suficiente para el perfeccionamiento del contrato. O sea, si el usuario recibe una tarjeta y no hace uso de ella el contrato no se perfeccionará. Se requiere un signo inequívoco de aceptación y en este caso es el uso voluntario de la tarjeta.