Pedro Sánchez asegura que cumplirá que a final de año se pague de luz como en 2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que se va a cumplir el compromiso que contrajo de que a final de año los españoles paguen un recibo de la luz similar a 2018 descontada la inflación . Lo ha dicho al finalizar la reunión del Consejo Europeo en Bruselas donde los líderes no han logrado un acuerdo para adoptar medidas conjuntas ante el alza de los precios energéticos.

Sánchez ha lamentado que "algunos estados no han aceptado el acuerdo de mínimos" que se incluía en el borrador de conclusiones. Dicho borrador, ha precisado, al menos "permitía seguir avanzando".

Sin embargo, algunos líderes han "mezclado temas que nada tenían que ver con el debate que teníamos" y han intentado incorporar a las conclusiones el elemento de la taxonomía que "no cuenta ni de lejos con el suficiente consenso y que ha impedido que tengamos unas conclusiones acordadas", ha dicho el presidente.

En todo caso, Sánchez ha dejado claro que el que no haya habido acuerdo ahora no significa que "no se vaya a seguir tratando el tema en próximos consejos".