Los taxistas amenazan con poner Barcelona "patas arriba" tras la vuelta de Uber

Lo ha hecho en un comunicado lanzado este viernes en el que han lamentado estar "al límite y en alerta máxima" ante "el mayor enemigo del taxi en su historia" , declarando a la aplicación "non-grata" en la capital catalana. Asimismo, aseguran que "Cabify también está incumpliendo la ley" al circular "geolocalizado, captar clientes en la vía pública y no respetar los días de descanso obligatorio", entre otros "requisitos legales".

Piden identificar a los "traidores"

Critican la falta de "un régimen sancionador mediante el cual Uber debería pagar por su desobediencia a la administración" y exigen una identificación externa para los taxistas que "cometan el error de trabajar con Uber". "El taxista tiene unos códigos y reglas de honor que no están escritas pero que se respetan y, en el momento en que uno decida romperlas y traicionar a sus compañeros, otorga toda la legitimidad moral a cualquier taxista para no respetar ningún código no escrito" con ellos, insisten en el comunicado.