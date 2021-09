Se alquila playa en Madrid por 4,6 millones de euros: sin ofertas a punto de agotarse el plazo

Además, añade Tellería, que al estar al lado del Parque Sindical (ahora llamado parque deportivo Puerta de Hierro), que tiene un uso público, lo más lógico sería hacerlo extensivo hasta la Playa de Madrid y recuperar ese uso popular , dado que es una instalación del Estado, y su principal atractivo es su posición junto al río Manzanares, que no deja de ser un bien de todos", esgrime el arquitecto. "Lo lógico sería que fueran instalaciones a precios económicos, que no pase como con el Club de Campo, con precios prohibitivos para la gente normal".

"Lo lógico es que eso lo disfruten todos los ciudadanos y no solo aquellos con posibles, o aquellos que puedan permitírselo. Por lo tanto, nos gustaría que Patrimonio Nacional no primase solamente la oferta económica, que le diera la concesión al que más dinero ofrezca, sino que primase también el carácter social que pueda tener esta explotación. Como te digo está junto al Manzanares, que es un bien público y junto al Pardo, que es una zona forestal de carácter público. Lo normal es que eso lo disfruten todos los ciudadanos y no solo aquellos con posibles, o aquellos que puedan permitírselo. Espero que no se convierta en un centro elitista".