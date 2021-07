Alquiler vacacional: todo lo que debes saber antes de alquilar una vivienda

No dejes tus datos personales en ninguna página que no tenga un certificado SSL , es decir, el candado de color verde que sale en el navegador justo al lado de la URL o dirección web.

Hay algunos estafadores que se anuncian en páginas y roban el dinero a las víctimas, es por ello muy importante verificar que la plataforma es la oficial. Para ello, comprueba que la URL sea verídica y sospecha de las páginas que imitan a otras muy conocidas. No sigas enlaces que te envíen directamente sin antes comprobar que su destino es una página web oficial y verificada.

En caso de no revisarlo, puede que si no te presentas en el alojamiento te cobren un porcentaje de la reserva o no te devuelvan la señal cobrada. Para evitar disgustos, es mejor contratar un seguro de cancelación si existe esa opción. Debido a la situación de pandemia, comprueba si la póliza cubre una cancelación por covid-19.