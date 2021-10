La cara b de las ayudas al alquiler para jóvenes: benefician al propietario y aumentan los precios

No solo eso, ese efecto inflacionista se extiende además a todo el mercado inmobiliario , es decir, afecta también a quienes no están recibiendo esas subvenciones.

“Cuando lo analizas así te das cuenta de que no es una política de gasto muy eficiente”, explica la experta citando estudios realizados en diferentes países europeos, ya que en España, a pesar de haberse puesto en marcha medidas similares, nunca se han evaluado los efectos de este tipo de políticas .

Si el mercado funciona de tal forma que las subvenciones al alquiler, en vez de ayudar a los jóvenes, producen el efecto contraproducente de subir los precios, ¿conjugarlas con un control de los mismos podría evitar esos efectos secundarios no deseados?

“Parte del problema es que son los municipios los que van a decidir si aplican o no este control de precios. Podrán elegir y eso también puede generar efectos perversos: si en un lugar se impone el control de alquileres y en otro no, los inversores se pueden trasladar y subir los precios allí”, valora Martinez-Toledano, que teme que la aplicación de esta medida no vaya a estar basada en las necesidades reales de los municipios. “Mi sensación es que esto va a ser más una decisión de tipo ideológico y dependerá del color de los partidos”