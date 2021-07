Desahucian con intervención policial a una pareja y sus 4 hijos de un piso okupado de Vallecas

La vivienda, situada en el número 34 de la calle Sierra Salvada, perteneciente a un fondo de inversión, con el que la familia ha intentado negociar sin éxito. "No ha habido ninguna alternativa, no me han ofrecido ninguna vivienda pública ni alquiler social. Vamos a ver qué pasa. No sé lo que haremos", ha indicado Manuela, la madre de los pequeños desalojados, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas.